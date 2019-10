Gestoppte bzw. gedrehte Serien: RBI -0,31% auf 22,54, davor 7 Tage im Plus (6,4% Zuwachs von 21,25 auf 22,61), VIG -0,21% auf 24,3, davor 4 Tage im Plus (2,74% Zuwachs von 23,7 auf 24,35), EVN +0,12% auf 16,32, davor 4 Tage im Minus (-1,33% Verlust von 16,52 auf 16,3), Zumtobel -0,7% auf 7,09, davor 3 Tage im Plus (1,85% Zuwachs von 7,01 auf 7,14), B-A-L Germany AG Vz-6,45% auf 1,45, davor 3 Tage ohne Veränderung , Valneva +1,13% auf 2,68, davor 3 Tage im Minus (-3,28% Verlust von 2,74 auf 2,65), RHI Magnesita 0% auf 40,2, davor 3 Tage im Minus (-5,41% Verlust von 42,5 auf 40,2), Bawag +0,58% auf 38,42, davor 3 Tage im Minus (-2,45% Verlust von 39,16 auf 38,2).ATX Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Wienerberger (1 Platz gutgemacht, von 3 auf 2); dazu, OMV (-1, von 2 auf ...

