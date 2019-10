Nach einer deutlichen Aufwärtsbewegung bei den Preisen für Chemieanlagen im ersten Quartal 2019 hat die Entwicklung zur Jahresmitte hin deutlich an Dynamik verloren. Dieser Trend wurde nun auch im dritten Quartal bestätigt. Mit einem Plus von 0,21 % im zweiten Quartal gegenüber Q1-2019 bewegte sich der Gesamtindex PCD auch in Q3 seitwärts. Gegenüber dem Vorquartal steht nun ein Plus von 0,29 % zu Buche. Weiterhin rückläufig sind die Preise für Prozessleittechnik (-0,55 %) und Rohrleitungen. Letztere gaben um 1,65 % nach - so viel wie seit über drei Jahren nicht mehr. Eine etwas detailliertere Betrachtung des Gewerkes, in dem sowohl Rohrleitungsmaterial als auch Armaturen zusammengefasst werden, zeigt, dass Letztere preisstabil geblieben sind, während die Stahlpreise für Rohrleitungen um fast drei Indexpunkte nachgegeben haben.

Maschinen verteuern sich

Das größte Plus war im Zeitraum von Juli bis September bei Maschinen und Apparaten zu verzeichnen. Diese verteuerten sich gegenüber dem Vorquartal um 1,04 %, seit Jahresbeginn steht ...

