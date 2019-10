Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank dürften die Anleger in Deckung bleiben. Im Fokus stehen Bilanzen von Deutscher Bank, Bayer und VW.

Die US-Notenbank dreht wieder an der Zinsschraube und die Aktienanleger halten vorher lieber die Füße still. Deshalb dürften am Mittwoch zunächst Quartalszahlen den Takt an den Märkten bestimmen. Aus dem Dax präsentieren die Deutsche Bank und Bayer ihre Ergebnisse für das dritte Quartal, auch Volkswagen legt seine Zahlen vor.

Im Ausland läuft die Berichtssaison ebenso heiß: In der Schweiz öffnet zum Beispiel die Großbank Credit Suisse ihre Bücher, in Japan der Technologiekonzern Sony und in den USA präsentieren General Electric sowie die Internetgrößen Apple und Facebook ihre Bilanzen. Bisher sind Analysten mit den Quartalsergebnissen unter dem Strich zufrieden, was den Aktienmärkten einen weiteren Schub gegeben hat.

Der Dax tendierte am frühen Mittwochmorgen vorbörslich allerdings im Minus. Am Vortag war er zwei Punkte im Minus bei 12.939,62 Zählern aus dem Handel gegangen. Die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten bleibt damit aber in greifbarer Nähe.

In Deutschland stehen neben den Bilanzen die Ergebnisse der jüngsten Steuerschätzung, die Arbeitslosenzahlen für Oktober sowie die Entwicklung der Verbraucherpreise im gleichen Monat auf dem Programm.

Der europäische Flugzeugbauer Airbus streicht wegen Problemen beim Bau des Mittelstreckenjets A321neo bereits seine Auslieferungspläne für das laufende Jahr zusammen. Statt 880 bis 890 Verkehrsflugzeuge werde das Unternehmen voraussichtlich nur rund 860 Maschinen an die Kunden ausliefern, teilte Airbus am Mittwoch mit. Hintergrund sind Schwierigkeiten beim Hochfahren der Produktion der A321neo mit einer neuen Kabinenausstattung, über die der Hersteller bereits im Sommer berichtet hatte.

Obwohl der Umsatz im dritten Quartal mit 15,3 Milliarden Euro rund ein Prozent niedriger ausfiel als ein Jahr zuvor, konnte Airbus seinen Gewinn steigern. Der operative Gewinn (bereinigtes Ebit) stieg um zwei Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. Der Überschuss wuchs um drei Prozent auf 989 Millionen Euro.

1 - Vorgabe aus den USA

Durchwachsene Geschäftszahlen einiger Großkonzerne haben die US-Börsen am Dienstag ins Minus gedrückt. Außerdem hielt der anstehende Zinsentscheid der Notenbank (Fed) Investoren von größeren Engagements ab. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,1 Prozent tiefer auf 27.071 Punkten. Der technologielastige Nasdaq gab 0,6 Prozent auf 8276 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büßte 0,1 Prozent auf 3036 Punkte ein.

Nach Einschätzung von John Brady, Manager beim Brokerhaus R.J. O'Brien & Associates, ist der aktuelle Rücksetzer nur eine Verschnaufpause. "Die Firmenbilanzen sind weiterhin insgesamt recht ordentlich, was die Aussagen zum Ausblick angeht." Einen Schub für die Konjunktur versprechen sich Investoren zudem von der für Mittwoch erwarteten Zinssenkung der Fed. Uneins waren sich Experten jedoch, ob Fed-Chef Jerome Powell weitere Schritte in den kommenden Monaten signalisieren wird.

2 - Handel in Asien

Die Börse in Tokio hat sich am Mittwoch zunächst uneinheitlich gezeigt. Nachdem Reuters berichtete, dass ein Unterzeichnung des vereinbarten Teil-Handelsabkommens mit China sich nach Angaben eines US-Regierungsvertreters womöglich verzögern könnte, brachen die Gewinne ein.

Die USA und die Volksrepublik arbeiteten zwar weiter an einer vorübergehenden Handelseinigung, sagte der Regierungsbeamte am Dienstag. Allerdings sei es denkbar, dass diese beim Apec-Gipfel in Chile im kommenden Monat ...

