Maple Gold Mines mit neuer Ressourcenschätzung Der kanadische Goldexplorer Maple Gold Mines Ltd. (ISIN: CA5651271077 / TSX-V: MGM - https://www.maplegoldmines.com/index.php/en/ -) hat zum Abschluss seiner Herbstaktivitäten für sein ‚Douay'-Projekt eine neue Ressourcenschätzung bei den Experten von Roscoe Postle Associates Inc. anfertigen lassen. In diese neue Schätzung flossen alle Daten aus den 2018 und 2019 Bohrprogrammen sowie dem neuen geologischen 3D-Modell, welches die Goldmineralisierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...