Die Erste Group erzielte in den ersten drei Quartalen ein den Minderheiten zuzurechnendes Periodenergebnis von 322,7 Mio. Euro (vs. 285,8 Mio. Euro). Das den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnende Periodenergebnis belief sich auf 1.223,0 Mio (-0,4%; 1.228,3 Mio. Euro). "Wir haben auch im dritten Quartal wieder sehr gute Ergebnisse erzielt. Das zeigt sich unter anderem durch ein gesundes Wachstum bei Kundenkrediten (+5,7 Prozent ytd) und Kundeneinlagen (+6,1 Prozent ytd) sowie durch unsere hervorragende Liquiditäts- und Refinanzierungsposition. Insgesamt erzielte die Erste Group in den ersten neun Monaten einen Nettogewinn von 1,22 Milliarden Euro. Darüber hinaus übertraf unser Ertragswachstum den Kostenanstieg, trotz steigender Löhne im gesamten ...

