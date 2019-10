Andritz erhielt von First Copper Technology Co., Ltd., Taiwan, den Auftrag zur Modernisierung eines 20-Rollen-Walzwerks im Werk Kaohsiung, Taiwan. Im Liefer- und Leistungsumfang inkludiert sind Engineering und Lieferung der mechanischen und elektrischen Ausrüstung, sowie die Montageüberwachung und Inbetriebnahme. Die Modernisierung soll im 2. Quartal 2021 abgeschlossen sein.

