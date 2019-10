Die Klagewelle in den USA gegen Bayer um die Gesundheitsgefahren des Unkrautvernichters Glyphosat hat wie erwartet nochmals deutlich zugenommen. Mit Blick auf den Gewinn läuft es aber vorerst gut für den Konzern.

Bayer wird von einer immer größeren Prozesslawine wegen des Unkrautvernichters Glyphosat überrollt. In den USA schnellte die Zahl der Kläger wegen der angeblich krebserregenden Wirkung des Herbizids sprunghaft in die Höhe, auch weil die auf solche Klagen spezialisierten Kanzleien ihre Fernsehwerbung zuletzt deutlich hochfuhren. Bis Mitte Oktober wurden dem Konzern Klagen von etwa 42.700 Klägern zugestellt, teilte Bayer am Mittwoch mit. Das sind deutlich mehr als noch im Juli, als es rund 18.400 waren. Bayer will sich weiter "entschieden zur Wehr setzen", die nächsten Verhandlungen stehen allerdings erst im Januar an. Der Leiter des Agrargeschäfts, Vorstandsmitglied Liam Condon, hatte sich vor kurzem zuversichtlich gezeigt, den Streit um den Unkrautvernichter "früher oder später" beizulegen.

