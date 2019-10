Die Revolution und der Wohlstand der Tech-Branche ist an Deutschland größtenteils vorübergegangen. Es stehen Jobs, der Zusammenhalt der Gesellschaft und auch Deutschlands Einfluss in der Welt auf dem Spiel.

Das Computer History Museum in Mountain View, neben dem Silicon-Valley-Forschungszentrum von Microsoft gelegen und nur ein paar Straßen von Googles Hauptquartier entfernt, zelebriert den Aufstieg der Computer- und Softwarebranche. Es ist, wie schon die Nachbarschaft demonstriert, eine von den USA dominierte Industrie. Zu den Glanzexponaten gehören Apples erstes Produkt, der Apple-I-Computer sowie ein paar der ersten Web-Server der Suchmaschine Google, die dessen Gründer mit ihren persönlichen Kreditkarten bei einem lokalen Elektronikhandel in Palo Alto erwarben und auf ihre Bedürfnisse anpassten. Der deutsche Computerpionier Konrad Zuse ist mit einer Gedenkplakette geehrt. Eine Erinnerung, dass es für Deutschland auch anders hätte laufen können. Ebenfalls symbolisiert durch Fraunhofer-Innovationen wie das Flüssigkristalldisplay oder Karlheinz Brandenburgs Datenkompressionsformat MP3 - erfunden in Deutschland, kommerzialisiert im Ausland.

Der perfekte Standort also für eine Sinnsuche, warum das so ist und ob das in Zukunft so bleiben wird. Es ist Montagvormittag, der Veranstaltungssaal im zweiten Stock ist mit rund vierhundert Besuchern dicht gefüllt - alles Teilnehmer der "Transatlantic Sync"-Konferenz. Ein, wie im Silicon Valley üblich, überwiegend männliches Publikum. Allerdings nicht altmännlich, sondern die Mehrheit unter 35 Jahren. Darunter viele Studenten der Stanford-Universität, die meisten deutscher Herkunft. Organisiert haben die dreitägige Konferenz die beiden Stanford-Doktoranden Katharina Lix und Lars Neustock, unterstützt von der German American Business Association. Es geht um die "gemeinsame digitale Zukunft von Deutschland und dem Silicon Valley", symbolisiert durch das Logo der Tagung, einem Schaltkreis aus der deutschen und amerikanischen Flagge.

Das Motto unterstellt, dass es eine gemeinsame Zukunft gibt. Tatsächlich ist offen, ob Deutschland in dieser digitalen Zukunft noch relevant, zum Zuschauen verdammt oder doch aktiver Mitspieler ist. Auf letzteres hoffen nicht nur Wirtschaftsführer, sondern auch deutsche Politiker. Deshalb wird die Tagung auch von der deutschen Regierung gefördert. Außenminister Heiko Maas hat einen seiner Transatlantik-Kenner geschickt: den CDU-Abgeordneten Peter Beyer.

Berlin ist alarmiert. Deutsche Politiker, allen voran Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, wissen nur zu gut, dass die Revolution und der Wohlstand der Tech-Branche an Deutschland vorübergegangen ist, angefangen von Computern, Smartphones, dem Internet, Suchmaschinen oder dem Cloud Computing. Selbiges droht nun auch beim maschinellen Lernen, der Künstlichen Intelligenz. Es ist brenzlig geworden, weil nun auch die letzten großen Wohlstandssäulen, die Autobranche und der Maschinenbau, tiefe Risse haben. Es stehen eine Menge Jobs, Schicksale, der Zusammenhalt der Gesellschaft, Deutschlands Einfluss in der Welt und nicht zuletzt Wohlstand auf dem Spiel.

Wie Altmaier bei seiner jüngsten Silicon-Valley-Reise richtig konstatierte, werden die momentanen Umwälzungen zwar neue Arbeitsplätze erzeugen, aber eben nicht automatisch in Europa oder Deutschland. Da hilft alles Schulterklopfen nichts, dass man immer noch Heimat der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt ist und Land der Tüftler und Wissenschaftler. Vielleicht noch führend in der Künstlichen Intelligenz - allerdings der Forschung, nicht der Kommerzialisierung. Und so ist die Tagung auch ein Hilferuf an die im Computermuseum Versammelten. An Talente etwa wie Katharina Lix, die in Stanford erforscht, wie die Digitalisierung Organisationen verändert und wie diese neu aufgestellt werden müssen. An Lars Neustock, der an Algorithmen arbeitet, die Bauteile zum Ausdrucken entwerfen. Oder an den ehemaligen Max-Planck-Forscher Christoph Leuze, der an der Stanford-Universität erkundet, wie sich virtuelle und erweiterte Realität zum Heilen von Patienten nutzen lässt. Wie kann Deutschland sich mit Hilfe seiner Talente endlich so aufstellen, dass es nicht in der Vergangenheit steckenbleibt und von der Zukunft überrollt wird?

"Man möchte da nicht abgehängt sein"Antworten soll zunächst der Publikumsmagnet der Tagung, Deutschlands mit Abstand erfolgreichster Silicon-Valley-Unternehmer: Andy Bechtolsheim schwingt sich auf die Bühne, hat heute wegen dem europäischen Publikum seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...