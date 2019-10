Die Glyphosat-Prozesslawine rollt immer stärker. Viele Kläger setzen auf einen milliardenschweren Vergleich mit Bayer. Um neue Mandanten zu werben, haben die US-Klägeranwälte für fünfzig Millionen Dollar Werbung geschaltet.

Kaum ein anderer deutscher Konzern stand in den USA so häufig vor Gericht wie Bayer. In der Regel wurde das Agrar- und Pharmaunternehmen dabei wegen unerwünschter Nebenwirkungen von Medikamenten verklagt. Sogenannte "Rechtsfälle" gehören zum Alltag des Leverkusener Konzerns. Doch was jetzt gerade passiert, sprengt auch für Bayer alle Dimensionen: 42.700 Glyphosat-Klagen sind nun, Stand 11. Oktober, in den USA gegen Bayer anhängig - die Kläger führen ihre Krebserkrankung auf den Gebrauch von Bayer-Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Glyphosat zurück. Bayer bestreitet einen Zusammenhang und verweist auf zahlreiche Studien und Genehmigungen von Zulassungsbehörden in aller Welt. Drei Prozesse hat Bayer inzwischen erstinstanzlich verloren, der Konzern setzt sich gegen die Urteile zur Wehr. Die Berufungsverfahren werden aber voraussichtlich erst im nächsten Jahr stattfinden.

Derweil nimmt die Prozesslawine gegen Bayer immer weiter Fahrt auf. Die Zahl der Glyphosat-Klagen in den USA ist in nicht einmal zwei Jahren um etwa das Zwanzigfache gestiegen. Als die WirtschaftsWoche Anfang 2018 erstmals über das ...

