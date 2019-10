Der Kampf um das Kanzleramt in Berlin ist eröffnet. Die Bataillone sammeln sich. In Deutschland sind Regierungskrisen und ein Wechsel während einer Legislaturperiode sehr selten. Eigentlich fanden sie nur zweimal statt. Im Mittelpunkt steht das, was einer der Aspiranten schon richtig formuliert hat: Über dem Land hängt eine Nebelwand in Sachen wirtschaftspolitischer Entscheidungen in der ganzen Breite ...

