Nachdem die Aktie der Deutschen Lufthansa bis zum Sommer in den Sinkflug ging, haben sich die Papiere der Airline zuletzt wieder ordentlich nach oben gekämpft. Von ihrem Tiefststand bei 12,61 Euro im August legte Lufthansa auf aktuell rund 15,80 Euro zu, ein Plus von gut 25 Prozent binnen weniger Wochen. Doch der Konkurrenzkampf in der Branche ist hart, das weiß man auch bei der Lufthansa. Und deshalb hat man bei einem neuen Angebot wohl die Billigflieger zum Vorbild genommen. Weitere interkontinentale ... (Achim Graf)

