Der Dauerboom auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland ist vorbei. Erstmals seit fast sechs Jahren geht die Arbeitslosenzahl im Vorjahresvergleich nicht mehr zurück, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch mitteilte. Im Monatsvergleich mit dem September sank die Arbeitslosenzahl im Oktober nur aufgrund der Jahreszeit um 30.000 auf 2,204 Millionen. Das sei "keine nachhaltige Krise", sondern "eine konjunkturelle Delle", sagte BA-Chef Detlef Scheele. Im Laufe des nächsten Jahres werde dies wieder ins Positive drehen. Vor allem die Autoindustrie und deren Zulieferer verordnen immer mehr Beschäftigten eine konjunkturbedingte Zwangspause und schicken sie in Kurzarbeit.

Die Wende auf dem Arbeitsmarkt zeichnet sich seit dem Frühjahr ab. Seitdem hatte sich der Abbau der Arbeitslosigkeit deutlich verlangsamt, der im Vorjahresvergleich nun zum Stillstand kam. Als Alarmzeichen will die BA dies nicht sehen, zumal die Arbeitslosenzahl nahe am Allzeittief von 2,186 Millionen vom November 2018 liegt und die Beschäftigtenzahlen weiter steigen. "Das ist eine übliche konjunkturelle Eintrübung, die es in Zyklen gibt", sagte Scheele. "Dieser Zyklus war von 2008 bis jetzt unendlich lang. Da sollte man zufrieden sein." Er verwies auf ...

