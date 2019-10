Bei den Finnen (ISIN: FI0009000681, WKN: 870737, Ticker-Symbol: NOA3, NYSE-Symbol: NOK) "brennt weiter der Baum!". Innerhalb der letzten fünf Handelstage rauschte die Notierung von 4,70 Euro bis auf 3,20 Euro nach unten. Nach zuletzt 4 roten Kerzen in Folge sucht die Aktie heute einen Boden und könnte diesen im Bereich um 3,20 Euro gefunden haben. Nach einer erneut schwächeren Eröffnung bei 3,20 Euro liegt Nokia am frühen Nachmittag aktuell bei 3,25 Euro im Plus. Ein tragfähiges Signal einer Gegenbewegung ...

