Forderung nach Finanzbildung in den Schulen. Am 16.10.19 lud die Dachorganisation der Schuldnerberatungen in Österreich zum Pressegespräch über die Notwendigkeit von Qualitätskriterien für die Finanzbildung an den Schulen. Thorsten Rathner, Finanzbildungsexperte der Schuldnerhilfe Oberösterreich, erklärte, dass die Schuldnerhilfe Oberösterreich schon längere Zeit in der Finanzbildung tätig sei. Auf die hohe Jugendverschuldung müsse man reagieren. Die Jugendlichen würden massiv von Konsum und Freizeitindustrie angesprochen. Heute könne der Umgang mit Geld oft nicht im Elternhaus gelernt werden, da die Eltern oft nicht die idealen Vorbilder seien. Sie wollen ihren Kindern einen Lebensstandard bieten, den die Jugendlichen ...

