Privat nutzen inzwischen 90 Prozent aller Deutschen ab zehn Jahren das Internet. Bei den deutschen Unternehmen sieht es dagegen mau aus in Sachen schnelles Internet. Nur jedes zweite Unternehmen ist gut aufgestellt.

In Deutschland verfügen 88 Prozent der Unternehmen mit mindestens zehn Beschäftigten zwar über eine feste Breitbandverbindung ins Netz, doch nur gut die Hälfte (51 Prozent haben eine halbwegs schnelle Internet-Verbindung von mindestens 30 Megabit pro Sekunde. Das geht aus dem Jahrbuch 2019 des Statistischen Bundesamts (Destatis) hervor, das die Behörde am Mittwoch in Berlin vorgestellt hat. Damit liege Deutschland im EU-Vergleich im Mittelfeld, sagte Referentin Melanie Bodenseh.

Bei der Nutzung von Cloud-Angeboten seien Unternehmen in Deutschland im EU-Vergleich etwas verhaltener, sagte Bodenseh. Ein Fünftel nutzten im Jahr 2018 kostenpflichtige Angebote. Es gebe jedoch deutliche ...

