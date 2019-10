Schaut die deutsche Politik immer noch zu naiv auf China? Olaf in der Beek, FDP-Obmann im Entwicklungsausschuss, fordert ein Ende subventionierter Kredite - und mehr geopolitisches Selbstbewusstsein.

Olaf in der Beek, 52, ist Obmann der FDP-Bundestagsfraktion im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.WirtschaftsWoche: Herr in der Beek, Sie fordern ein Ende der China-Romantik in der deutschen Politik. Was meinen Sie damit?Olaf in der Beek: Wir denken bei China immer noch zu sehr an "das Land der untergehenden Sonne", oder "das Reich der Mitte". Solche Assoziationen verdecken, dass Deutschland und Europa bis heute keine Antwort auf Chinas eiskaltes geopolitisches Machtstreben gefunden haben. Im Gegenteil: Wir verschaffen den Chinesen selbst noch zusätzliche Vorteile, die einen fairen Wettbewerb verhindern.

An was denken Sie da konkret?Wir behandeln China bis heute teilweise wie ein Entwicklungsland. Noch immer leistet Deutschland quasi Entwicklungshilfe durch zinsvergünstigte Kredite. Seit 2013 sind so 630 Millionen Euro in die berufliche Ausbildung junger Chinesen geflossen. Damit liefern wir das notwendige Wissen "Made in Germany" für Chinas Ziel der weltweiten High-Tech-Führerschaft bis 2025. Wir sägen also unmittelbar an dem Ast, auf dem wir sitzen. Wir als FDP fordern, dass das sofort beendet wird.

Wie müsste eine ...

