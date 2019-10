Geht es um schnelles Internet, so zählt Deutschland welt- und europaweit zu den Schlusslichtern. Länder wie Südkorea, Litauen oder auch Schweden haben hier die Nase vorn. In Südkorea etwa machen Glasfaseranschlüsse bereits mehr als 80?% aller Breitbandanschlüsse aus. Hierzulande sind es gerade einmal 3,2?%. Damit ist Deutschland, was schnelles Internet angeht, ein Entwicklungsland. Dabei sieht die Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung bis 2025 eine flächendeckende Breitbandversorgung vor.

Nachfrage wächst

Ungeachtet der vielerorts noch fehlenden Infrastruktur: Die Nachfrage nach Breitband wächst stetig. Das Internet of Things, aber auch Augmented oder Virtual Reality setzen hohe Datenmengen voraus, die ohne Glasfaser nicht denkbar sind (Bild 1). Auch wird immer häufiger über Tablet oder Smartphone aufs Internet zugegriffen. An einem Ausbau des Netzes geht also kein Weg vorbei.

Während die Telekom lange auf sogenanntes Vectoring gesetzt hat, um die Leistungsfähigkeit der alten Kupfer- und Kabelnetze zu erhöhen, haben in vielen Regionen regionale oder private Anbieter sowie kommunale Gesellschaften wie die örtlichen Stadtwerke damit begonnen, eigene Glasfasernetze zu bauen und so den Netzausbau massiv voranzutreiben. Die Deutsche Glasfaser Holding GmbH etwa kooperiert dazu mit dem Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH). Auch die Telekom hat mittlerweile das Tempo erhöht: Allein 2018 plante der Telekommunikationsanbieter, 60.000?km Glasfaserkabel zu verlegen.

Die Netzebenen im Überblick

Die verschiedenen Bereiche des Breitbandverteilnetzes unterteilen sich in so genannte Netzebenen, wobei das für das Elektrohandwerk interessante Segment in Netzebene 3 bzw. 4 beginnt (Bild 2):

Netzebene 1: In dieser Ebene werden die Programminhalte der Sender an die zentralen Empfangsstellen des Netzes (Kopfstellen) übertragen - über Glasfaser oder Satellit.

Netzebene 2: Hier werden die Signale von der zentralen Einspeisung in die Regionen verteilt.

Netzebene 3: Hierunter ...

