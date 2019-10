Eine exklusive Studie des Kölner Analyseinstituts ServiceValue im Auftrag der WirtschaftsWoche hat die wertvollsten Arbeitgeber für das Gemeinwohl ihrer Region ermittelt. Im vierten Teil geht es um die Region Ost.

Weil Frauen im Schnitt 21 Prozent weniger Lohn bekommen als Männer, bezogen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Equal Pay Day auf ihre Weise mit einer originellen Kampagne Stellung: sie kreierten ein Frauenticket, das es aber nur an diesem einen Tag - am 12. März in diesem Jahr - zu kaufen gab. Der Preis lag genau 21 Prozent unter dem Normaltarif. Die Begründung der Marketingabteilung des BVG: Frauen hätten bis zum 18. März theoretisch und rein rechnerisch umsonst gearbeitet, weil sie entsprechend weniger verdienten als Männer. Da sei es nur fair, wenn sie für den öffentlichen Nahverkehr auch 21 Prozent weniger zahlen müssten. Frauen, die also an dem Tag gleich ein Jahresticket kauften, konnten 160 Euro sparen. Kein Wunder also, dass sich am Alexanderplatz an dem entsprechenden Automaten lange Schlangen standen und die Frauen manchmal Stunden warten mussten.

Man habe sich mit dieser Aktion als attraktiver Arbeitgeber positionieren wollen, sagte Martell Beck, Bereichsleiter Marketing und Vertrieb der BVG. Man wolle nicht nur auf die Lohndiskriminierung in Deutschland aufmerksam machen und gesellschaftspolitisch Stellung beziehen. Bei der BVG sei gleicher Lohn für gleiche Arbeit von Männern und Frauen selbstverständlich.

Aufsehen erregte - weit über Berlin hinaus - diese Aktion vor zwei Jahren: Zusammen mit Adidas brachte die BVG eine limitierte Sneaker-Aktion von 500 nummerierten Exemplaren für je 180 Euro heraus, in den ein Jahresticket eingearbeitet war. Der Ansturm auf die Sneaker war enorm, bei Ebay ...

