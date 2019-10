Chile erlebt heftige Unruhen im Land. Wegen der instabilen Sicherheitslage scheidet das südamerikanische Land als Gastgeber für den Klima-Gipfel aus.

Chile hat die Ausrichtung der nächsten Weltklimakonferenz im Dezember und des Asien-Pazifik-Gipfels im November abgesagt. Staatschef Sebastián Piñera begründete dies am Mittwoch in Santiago de Chile mit den anhaltenden Unruhen in seinem Land.

Am Montag hatte die chilenische Regierung den zehntägigen Ausnahmezustand, der wegen der schweren Unruhen verhängt worden war, wieder aufgehoben. Piñera hatte am Wochenende ein entsprechendes Dekret unterzeichnet, um "zur institutionellen Normalisierung Chiles" beizutragen.

Die massiven Demonstrationen, gegen die die Polizei hart vorging, waren von einer später zurückgenommenen Erhöhung der Fahrpreise im öffentlichen Nahverkehr ausgelöst worden. Später machten viele Menschen ihrem Zorn über die angesichts niedriger Löhne zu hohen Lebenshaltungskosten und die ungleiche Verteilung des Wohlstandes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...