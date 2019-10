Der Wirtschaftsminister hat sich bei seinem Sturz am Dienstag das Nasenbein gebrochen. Eine Reise nach Neu Delhi hat er deswegen abgesagt.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier wird nicht zusammen mit Kanzlerin Angela Merkel zu den deutsch-indischen Regierungskonsultationen fliegen. Der CDU-Politiker habe wegen seines Sturzes am Dienstag seine Mitreise absagen müssen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin.

Merkel wird am Donnerstag mit drei Ministern und acht Staatssekretären ...

