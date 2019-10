Die Wirecard Aktie hat durch den erneuten Bericht der Financial Times wieder an Wert verloren. Der Kurs sackte drastisch ab und konnte sich bisher nicht von dem Tiefschlag erholen. Die Unsicherheit ist bei den Anlegern auf jeden Fall zu spüren. Auch die vielen Dementis von Seiten des Unternehmens trugen bisher nicht zur Vertrauenswiederherstellung bei. Durch die Abwärtsbewegung hat sich auch die bisherige Jahresperformance der Wirecard Aktie wieder in den negativen Bereich verabschiedet. Ein erster ... (Johannes Weber)

