Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2019; möglicher Sondereffekt bei planmäßiger Umsetzung der Veräußerung der Augsburger Betriebsimmobilie der J.N. Eberle & Cie. GmbH

Augsburg, 30. Oktober 2019 - Basierend auf vorläufigen Finanzzahlen zum 30. September 2019 hat der Vorstand der Greiffenberger AG (die "Gesellschaft") heute entschieden, die im Geschäftsbericht 2018 getroffene und im Halbjahresfinanzbericht bestätigte Prognose für den Konzernumsatz und das Konzernergebnis der Gesellschaft nach IFRS im Geschäftsjahr 2019 anzupassen.

Nach aktueller Einschätzung erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2019 nun ein Umsatzniveau, das die Höhe des Umsatzes im Geschäftsjahr 2018 nicht überschreiten wird (bislang: ein mit 2018 vergleichbares Umsatzniveau), und ein EBIT vor Sondereffekten innerhalb des Intervalls von rund EUR 0,7 Mio. und EUR 1,3 Mio. (bislang: innerhalb des Intervalls von rund EUR 1,6 Mio. und EUR 2,2 Mio.).

Der Vorstand geht des Weiteren davon aus, dass ein positiver Sondereffekt das Gesamtjahresergebnis 2019 der Gesellschaft beeinflussen wird, wenn es gelingt, die von der Gesellschaft weiterhin für das Geschäftsjahr 2019 angestrebte Veräußerung der Augsburger Betriebsimmobilie der J.N. Eberle & Cie. GmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Gesellschaft, die bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein soll, bei gleichzeitiger Rückvermietung (sog. Sale and Lease-Back) plangemäß umzusetzen. Die Gesellschaft befindet sich insoweit in fortgeschrittenen exklusiven Verhandlungen.

Kontakt für Rückfragen:
Greiffenberger AG
André Bertram
Vorstand
Eberlestraße 28
86157 Augsburg
Tel.: 0821/5212-261
Fax: 0821/5212-275
andre.bertram@greiffenberger.de

Greiffenberger AG
Martin Döring
Vorstand
Eberlestraße 28
86157 Augsburg
Tel.: 0821/5212-261
Fax: 0821/5212-275
martin.doering@greiffenberger.de