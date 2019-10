Die Greta-Welle hat der Bahn Milliarden an Steuergeldern beschert. Ob Lutz sie damit zukunftsfähig machen kann, ist fraglich - zumal im Vorstand ein Machtkampf tobt.

Immerhin, pünktlich ist er. Der Bahn-Chef trifft gleich Vielfahrer zum Kundendialog, fast 100 Premiumkunden sind gekommen, Inhaber einer Bahncard 100. Die Abendsonne knallt in den 30. Stock des Frankfurter Bahntowers, der Panoramablick von hier oben ist reif für einen Werbeprospekt: die City, der Taunus, das stählerne Gleisbett des Hauptbahnhofs, das im Herbstlicht zu glühen scheint. Lutz kommt mit dem ICE aus Berlin, gerade noch rechtzeitig, und genießt für einen Moment die glänzende Aussicht.

Dann holt die Realität ihn ein. Ein junger Mann erzählt bei Wein und Häppchen von seinen Reiseerlebnissen. Die sind nicht immer schön, Lutz weiß es. Er fahre regelmäßig von Berlin nach München, sagt der Mittdreißiger, freue sich abends auch mal auf ein Bier - aber "in neun von zehn Fällen ist das Bistro defekt". Lutz nickt. Und dann sei da noch das abgespeckte Menü an Bord. "Die Vollkornschnitte etwa", sagt der Mann, "die gibt es nicht mehr!" Ja, sagt Lutz, die Vollkornschnitte der Bahn, die esse er auch gern: "Lassen Sie uns doch eine Petition für die Vollkornschnitte starten!"

Das soll wohl ein Witz sein. Lutz sagt es jedenfalls mit einem Lächeln. Und auf ungewollte Weise ist dieser Satz ja auch tatsächlich komisch: Wer, wenn nicht Bahn-Chef Lutz, könnte mit einem kleinen Zweizeiler verfügen, dass die Vollkornschnitte wieder in das Bordmenü aufgenommen wird? Lutz führt ein Unternehmen mit 200.000 Angestellten in Deutschland, herrscht über Schienennetz, Güterbahn, Personenverkehr - und ganz gewiss auch über das Stullenangebot in einem ICE. Oder etwa nicht?

Alles andere als knallhart

Bei Lutz weiß man das nie so genau. Ex-Bahn-Chef Hartmut Mehdorn, Typ General, hätte das Fehlen der Schnitte zackig begründet, Nachfolger Rüdiger Grube, Typ Mathelehrer, den exakten Zeitpunkt für die Rückkehr der Stulle berechnet. Lutz dagegen, Typ Dienstleister, sucht den Schulterschluss mit den Kunden, den persönlichen Kumpelkontakt. Sympathisch wirkt das, aber auch seltsam unentschieden. Der nette Herr Lutz halt. Ein Beta-Tier in der Alpha-Position.

Einige, die ihm nahestehen, sagen: Ihm fehle Entscheidungsfreude, klare Kante, der Wums - das sei zu wenig. Andere sagen: Er kann gut mit Kunden und mit Mitarbeitern, schaffe ein neues Wir-Gefühl im Konzern - genau so einen brauche die Bahn. Die Zahlen geben vorläufig noch keinen Aufschluss darüber, welche der beiden Gruppen der Wahrheit näher kommt. Lutz' Bilanz nach fast drei Jahren an der Spitze fällt halt aus, wie er ist: unentschieden. Die Bahn steckt in der Krise, kommt nicht richtig vom Fleck. Lutz spielt auf Zeit, setzt auf die Politik - und vertraut auf einen Kulturwandel im Unternehmen.

Reicht das?

Lutz steuert die Bahn seit Anfang 2017. Er führt einen internationalen Logistikkonzern mit 43 Milliarden Euro Umsatz, mit Lagerhallen in China, Bussen in London und Güterzügen in Frankreich. Und er führt ein deutsches Staatsunternehmen, das auf Wunsch der Politik zur Daseinsvorsorge beitragen soll. Und damit nicht genug: Seit der Verabschiedung des Klimapakets soll die Bahn auch noch zum Aushängeschild einer blitzsauberen Mobilitätswende avancieren. Runter von der Straße, rauf auf die Schiene! Emissionen reduzieren! Bahn frei für den grünstromgetriebenen Deutschlandverkehr! Dafür regnet es Geld für die Bahn. Und dafür hagelt es Kritik. Zu wenig. Zu langsam. Zu spät. Die Bahn der Gegenwart weckt kein Vertrauen in die Zukunft.

Wie auch? Jahrzehntelang wurde die Bahn von der Politik geliebt wie ein ungezogenes Stiefkind; die CSU-Verkehrsminister gefielen sich vor allem als Auto- und Straßenminister. Die Schweiz gibt jedes Jahr 378 Euro pro Einwohner für die Schiene aus, sechs Mal so viel wie Deutschland. Und plötzlich soll der ICE so etwas wie eine verkehrspolitische Wunderwaffe zur Ausschaltung des Klimakillers CO2 sein?

Der nette Herr Lutz lobt die neuen Vorgaben des Bundes, natürlich. Die Politik befreit ab 2020 Fernverkehrstickets von einem Teil der Mehrwertsteuer, subventioniert die Güterzüge, spendiert dem Konzern eine Extramilliarde pro Jahr. Der Rückenwind aus Berlin erreicht "fast Sturmstärke", sagte der Bahn-Vorstand im September. Inzwischen spricht Lutz, rhetorisch windschief, vom "perfekten Sturm" für sich und seine Bahn.

Hält er ihm stand? Lutz steht jetzt da draußen, als Reformkapitän an Deck, die Nase im Wind - obwohl er lieber im Maschinenraum das Nötige tun würde. Die Zeit des Zögerns und Zauderns ist vorbei. Er muss jetzt Entscheidungen treffen, den Konzern aus dem Sturm hinaus manövrieren, die neuen Antriebsquellen nutzen: Bis 2030 wird der Bund rund 90 Milliarden Euro in die Instandhaltung und Sanierung des Netzes investieren, Schienen und Weichen austauschen, Stellwerke modernisieren, Brücken instandsetzen. Hinzu kommen weitere 40 Milliarden Euro für neue Trassen. Pendler in Nordrhein-Westfalen sollen von Expressstrecken zwischen Paderborn und Köln profitieren. Eine Neubaustrecke zwischen Frankfurt und Mannheim schließt eine Lücke auf dem Nord-Süd-Schienenhighway. Der Güterverkehr erhält neue Abstellgleise für moderne 740-Meter-Züge. Kurzum: Lutz verspricht kurzfristig mehr Baustellen, langfristig mehr Pünktlichkeit: "Die Lösung liegt auf der Zeitachse."

Die Konkurrenz findet das politische Päppeln der Bahn nicht nur peinlich. Sondern droht auch mit Konsequenzen. Fernbus-Betreiber FlixBus spielt mit dem Gedanken, 30 Prozent seiner Linien einzustellen. Dem Klima wäre damit nicht geholfen, Fernbusse sind eine grüne Alternative zum Auto - und sogar zur Bahn. Regio-Wettbewerber auf der Schiene bemängeln vor allem die Kapitalerhöhung für die Bahn von einer Milliarde Euro pro Jahr. Die Pläne "haben uns getroffen wie ein Schlag", sagt Christian Schreyer, Vorstand beim französischen Bahnkonzern Transdev, der in sieben Bundesländern Bahn- und Buslinien im Nahverkehr betreibt. Bis heute ist unklar, wofür die Bahn das Geld einsetzen darf: nur für Schienen und Weichen? Das würde allen zugutekommen. Oder auch für Züge und Mitarbeiter? Davon profitiert allein die Bahn. Transdev droht mit einer Klage in Brüssel.

Selbst bei der Deutschen Bahn wächst die Sorge, dass sich die Milliarden des Bundes nicht als Segen, sondern als Fluch erweisen: "Ich fürchte, dass der Elan abbricht", sagt ein Top-Manager. Lutz müsste den Laden antreiben, einheizen, aufpeitschen. Oder anders gesagt: Er müsste jetzt ein bisschen mehr Mehdorn sein. Für den Konzern öffnet sich ein historisches Fenster, nicht einen Spalt breit, sondern flügeltürenweit. Dieses Momentum muss Lutz nutzen, will er nicht den Weg für seinen Nachfolger ebnen.

