Die Türkei bereitet weiter die Einrichtung einer Sicherheitszone in Syrien vor. Die Assad-Regierung lehnt eine "Besetzung" entschieden ab.

Zwischen der türkischen und der syrischen Armee ist es nach syrischen Angaben zu schweren Zusammenstößen gekommen. Die Kämpfe konzentrierten sich auf die Umgebung der Stadt Ras al Ain unmittelbar an der türkischen Grenze, berichteten staatliche Medien am Mittwoch. Von türkischer Seite lag zunächst keine Stellungnahme vor. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will in einem 30 Kilometer langen und über 400 Kilometer breiten Streifen direkt an der Grenze auf syrischem Gebiet eine "Sicherheitszone" mit russischer Billigung einrichten. Das mit Russland verbündete Syrien lehnt das Vorhaben als "Besetzung" entschieden ab.

Die militärischen Vorbereitungen zur Einrichtung dieser Zone laufen seit einigen Tagen. Das Gebiet stand bislang unter Kontrolle der kurdischen YPG-Miliz. Angesichts der militärischen Übermacht der Türkei haben die Kurden den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad um Hilfe gebeten. Daraufhin sind syrische Truppen in Teile der geplanten Sicherheitszone Gebiete eingerückt.

Erdogan hatte vor Bekanntwerden des Berichts über die Kämpfe angekündigt, ...

