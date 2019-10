Wird 2019 noch ein gutes Börsenjahr? Die Experten sind zurückhaltend, aber hoffnungsvoll. Das gilt auch für Private Equity.

Langsam kommt das Jahresende in Sicht und damit die Frage: Was für ein Börsenjahr wird 2019 letztendlich sein? Die größte Sorge ist, dass sich die Entwicklung des vergangenen Jahres wiederholen könnte. Damals waren in den letzten Wochen die Kurse deutlich eingebrochen.

Die größte Hoffnung ist, dass die Börsen den Ängsten vor politischem Streit und einer möglichen Rezession trotzen. Diese Hoffnungen stützen sich vor allem auf die Geldpolitik.

Zu den Optimisten zählt Florian Ielpo vom Vermögensverwalter Unigestion. Sein stärkstes Argument: Weil der Inflationsdruck schwach bleibt, werden die Notenbanken im Zweifel bei einer expansiven Geldpolitik bleiben und damit die Märkte unterstützen.

Ähnlich urteilt auch die Fondsgesellschaft Carmignac: Die Geldpolitik spielt die entscheidende Rolle, weniger die Frage, was US-Präsident Donald Trump oder der britische Premier Boris Johnson gerade wieder aushecken

Wichtig in dem Zusammenhang: Die Börsenschwäche im vergangenen Jahr wurde vor allem durch die Sorge ausgelöst, die US-Notenbank (Fed) ignoriere mögliche wirtschaftliche Probleme und werde ihre Zinserhöhungen fortsetzen. Inzwischen ist sie aber längst zu Zinssenkungen übergegangen.

Davon abgesehen glaubt Ielpo: "Das makroökonomische Umfeld ist nicht ...

