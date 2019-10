Kursverluste am Weltspartag >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Neuer 456% Pot Hot Stock mit massivem ... » 1.400% Cannabis Hot Stock meldet 355% ... Kursverluste am Weltspartag Tiefrote Zahlen der Deutschen Bank trüben am Mittwoch die Stimmung am deutschen Aktienmarkt. Hinzu kommt die Ungewissheit über den künftigen Kurs der Fed. Der Dax entfernt sich weiter von der runden Marke von 13.000 Punkten.

