Auf den ersten Blick scheint die US-Konjunktur intakt zu sein. Nun senkt die US-Notenbank abermals die Leitzinsen - zum dritten Mal in diesem Jahr. Die Warnsignale nehmen zu.

Jerome Powell hat einmal mehr geliefert. Mit der dritten Zinssenkung in diesem Jahr bleibt die amerikanische Notenbank Federal Reserve geldpolitisch auf dem Gaspedal. Sie hat den Leitzins auf eine Spanne zwischen 1,5 bis 1,75 Prozent gedrückt. Was für sich genommen keine Überraschung ist, verfestigt den Eindruck: Die US-Wirtschaft fährt mit angezogener Handbremse - schleppender jedenfalls, als US-Präsident Donald Trump es gerne hätte und seinen Anhängern weismachen will.

Das verrät schon ein Blick in den Rückspiegel. Noch vor weniger als einem Jahr war die Fed auf entgegengesetztem Kurs unterwegs. Kurz vor Weihnachten hatte sie den Leitzins zum vierten Mal im Jahr 2018 erhöht. Und die Mehrheit der Währungshüter erwartete seinerzeit, die Notenbank werde in diesem Jahr zwei weitere Zins-Gänge hochschalten.

Es kam anders. Ende Juli senkte die Fed zum ersten Mal seit der Finanzkrise den Leitzins. Stunden, bevor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...