Wie wird der deutsche Aktienmarkt auf die US-Zinssenkung reagieren? An diesem Donnerstag stehen für Anleger zudem ausländische Quartalszahlen im Fokus.

Die US-Notenbank hat erneut die Zinsen gesenkt, den Aktienmärkten aber wenig Hoffnung auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik in naher Zukunft gemacht. An den US-Börsen fiel die Reaktion deshalb zunächst mau aus, der Konjunkturoptimismus von Fed-Chef Jerome Powell war dann aber offenbar doch ansteckend.

Ob der Funke auch auf die Dax-Anleger überspringt, bleibt abzuwarten. Die Zinssenkung selbst war jedenfalls schon eingepreist. Im vorbörslichen Handel tendiert der Dax kaum unverändert. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex 0,2 Prozent niedriger bei 12.910,23 Punkten geschlossen.

Nachdem bereits eine Reihe von Konzernen aus der ersten deutschen Börsenliga ihre Bilanzen präsentiert haben, gibt es an diesem Donnerstag erstmal eine Verschnaufpause in der Berichtsaison. Im Ausland präsentieren dagegen die Großbanken BNP Paribas, Lloyds und ING, die Fluggesellschaften Air France-KLM und IAG sowie der Fiat Chrysler ihre Ergebnisse. Bei dem italienisch-amerikanischen Autobauer richtet sich das Augenmerk vor allem auf weitere Details zur geplanten Fusion mit der französischen Opel-Mutter PSA.

Der Bundesgerichtshof verkündet zudem sein Urteil, ob die Freisprüche für drei früheren Deutsche-Bank-Chefs Rolf Breuer, Josef Ackermann und Jürgen Fitschen Bestand haben. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Trio versuchten Betrug vorgeworfen. Sie sollen Aussagen vor Gericht abgesprochen haben, um die Deutsche Bank vor Schadenersatzzahlungen wegen der Kirch-Pleite zu bewahren. Das Landgericht München I hatte dafür 2016 keine Beweise gesehen.

1 - Vorgaben aus den USA

An der Wall Street hat der Dow Jones am Mittwoch zugelegt. Der US-Leitindex gewann 0,4 Prozent auf 27.186,69 Punkte. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,3 Prozent auf 8.303,98 Punkte vor und der breit gefasste S&P 500 legte 0,3 Prozent auf 3.046,77 Punkte zu.

Gestützt wurden die Kurse neben der Aussagen der Fed auch durch ermutigende Konjunkturdaten. So lag das US-Wirtschaftswachstum im dritten Quartal auf das Gesamtjahr hochgerechnet bei 1,9 Prozent, nach zwei Prozent im Vorquartal. Analysten hatten eine Abschwächung auf 1,6 Prozent erwartet.

2 - Handel in Asien

Asiatische Aktien sind am Donnerstag zunächst gestiegen. "Das Größte, was auffällt ist, dass Aktien nach der Fed-Entscheidung besser dastehen", sagte Tsutomu Soma, General Manager bei SBI Securities in Tokio. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,3 Prozent höher bei 22.918 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,1 Prozent und lag bei 1668 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent. Der MSCI-Index ...

