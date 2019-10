Es gab einen Aspekt, der Prof. Martin Ruskowski, seit Mitte 2019 Vorstandsvorsitzender der Smart Factory KL, am Herzen lag. Mehrfach betonte er, dass es keine menschenleere Fabrik geben werde, in der KI-unterstütze Maschinen den Ton angeben. "Als Souverän wird und muss der Mensch jede Entscheidung einer Maschine ändern können", so Prof. Ruskowski und ergänzt: "Es wird unsere Verantwortung bleiben, was in der Produktion passiert. Diese Verantwortung kann und soll uns weder eine Maschine noch Künstliche Intelligenz abnehmen!" Daher will die Smart Factory KL die Autonomie in Produktion erhöhen, aber keinesfalls - wie es etwa die 6 Autonomiestufen der Industrie bei künstlicher Intelligenz der Plattform Industrie 4.0 beschreibt - nur mit Sicht auf die Maschine. Denn auch der Mensch besitzt von Natur aus Autonomie und diese soll ebenfalls gestärkt werden.

"Routinearbeiten werden sicherlich von KI oder Maschinen ersetzt. Aber Fähigkeiten wie echtes Verstehen, Kreativität, Moral oder Emotionen erlernen Maschinen oder Software nicht," so Ruskowski. Die Smart Factory KL geht davon aus, dass Technik dazu da ist, den Menschen zu unterstützen - nicht zu beherrschen. Daher zeichnete Ruskowski sein ideales Bild (Sweet Spot) von Production Level 4 so: "Maschinen sollen den Menschen optimal unterstützen, ohne ihn zu verdrängen."

Production Level 4 bezieht Menschen ein

"Production Level 4 erreicht durch Integration von Künstlicher Intelligenz (KI), Automatisierung und dem Menschen den nachhaltigen Nutzen der Industrie ...

