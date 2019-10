Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gestiegen. Händler verweisen auf Probleme an einer für die USA wichtigen Ölpipeline.

Drei Tage lang waren die Preise für Öl gefallen, am Donnerstagmorgen zogen sie aber im frühen Handel leicht an. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 60,79 US-Dollar. Das waren 18 Cent mehr als am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...