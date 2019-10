Der dritten Zinssenkung in den USA und zurückhaltenden Signalen der US-Notenbank folgen am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag-Morgen Kurssteigerungen. Der DAX wurde vor Xetra-Handelssauftakt 0,2 Prozent höher gesehen auf nun 12.938 Punkten.Der DAX +0,15% gilt bei Charttechnikern nach seiner jüngsten Rallye zwar technisch als deutlich überkauft, bei Gewinnmitnahmen finden sich bisher jedoch schnell ...

