WEG Bank AG gibt neuen FinTech-Arm 'TEN31 Bank' mit neuem Online-Auftritt und Design bekannt DGAP-News: WEG Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Kryptowährung / Blockchain WEG Bank AG gibt neuen FinTech-Arm 'TEN31 Bank' mit neuem Online-Auftritt und Design bekannt 31.10.2019 / 10:37 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- - Claim "Die Brücke zwischen traditionellem Banking und der Welt der Blockchain." - Neue Webseite richtet sich an ausgewählte Unternehmen aus dem FinTech-Sektor und verweist auf heutige und geplante Dienstleistungen, die ganz auf die Bedürfnisse dieser B2B-Kunden ausgerichtet sind. Ottobrunn, 31. Oktober 2019 Die WEG Bank AG bekommt ein zweites Standbein und bietet unter dem Markennamen " TEN31 Bank" ab sofort FinTech-Unternehmen vorzugsweise aus Europa ein B2B-Bankkonto an. Auch weitere Dienstleistungen sind geplant. So gab vor kurzem die österreichische Salamantex GmbH die Partnerschaft mit TEN31 bekannt. Matthias von Hauff, Gründer und CEO der Bank: "Als Spezialinstitut für wohnungswirtschaftliche Kunden (insbesondere Wohnungseigentümergemeinschaften) haben wir einen klaren Fokus. Unser Engagement für die Wohnungswirtschaft bleibt ungebrochen, wir bauen hier erheblich Kapazitäten aus und prüfen derzeit Möglichkeiten ggf. auch über die deutschen Landesgrenzen hinaus zu expandieren. Gleichzeitig erkennen wir in der zunehmenden Akzeptanz der digitalen Währungen eine große Chance, die wir nicht ungenutzt an uns vorbeiziehen lassen wollen. Wir bauen daher ein zweites, völlig getrenntes Geschäftsfeld auf. Erfinderisch, mutig und innovativ zu sein, war schon jeher in den Genen unserer Bank. Daher möchten wir diese neue Entwicklung aktiv mitgestalten und formen." Als Unternehmer und Initiator hat sich Matthias von Hauff des Themas persönlich angenommen und in den vergangenen zwei Jahren maßgebliche Partnerschaften mit diversen Playern im Bereich der Blockchain basierten Währungen geknüpft. Ebenso hat er die Bank für Investoren geöffnet, die seiner Vision folgen und an der Zukunft der Bank teilhaben wollen. Mittlerweile sind neben Salamantex u. a. Projekte wie die Litecoin Foundation, TokenPay und Nimiq mit jeweils bis zu 9,9 Prozent an der Bank beteiligt. Auch die Homepage der WEG Bank AG befindet sich derzeit in einem Rebranding-Prozess und wird sich vermutlich ab 2020 in einem neuen Design präsentieren. Die wohnungswirtschaftliche Geschäftsausrichtung des Instituts bleibt unverändert. Über WEG Bank/ TEN31 Bank: "Immer einen Schritt voraus." Mit dieser Mission hat sich die deutsche WEG Bank AG seit Ihrer Gründung zunächst der Wohnungswirtschaft als Spezialinstitut verschrieben und eine Rolle als führendes Institut für WEGs und Immobilienverwalter gesichert. Mit der Gründung des Ventures "TEN31" bleibt das Institut seinem innovativen Esprit treu und etabliert eine zweite Produktsparte: Bankdienstleistungen im innovativen Zahlungsverkehr. TEN31 stellt insbesondere die alltägliche Anwendbarkeit von digitalen Währungen in den Vordergrund mit dem Anspruch einen wahren Mehrwert für alle Beteiligten zu bieten. TEN31 ist die Brücke zwischen konventionellem Banking und der Welt der Blockchain. Kontakt: TEN31 Bank - Venture of WEG Bank AG Veronika Ferstl Alte Landstraße 27 85521 Ottobrunn info@weg-bank.com --------------------------------------------------------------------------- 31.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- 901601 31.10.2019 AXC0146 2019-10-31/10:38