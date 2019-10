Lausanne (awp) - Die zur Westschweizer Investmentgesellschaft Airesis gehörende Bekleidungsmarke "le coq sportif" hat in Lausanne ihren ersten "Flagship Store" der Schweiz eröffnet. Der neue Laden habe am 23. Oktober seine Pforten geöffnet, teilte Airesis am Donnerstag.Die Verkaufsstelle biete die aktuellen Kollektionen ...

