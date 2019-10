DAX - Nach dem US-Leitzinsentscheid

Bastian Galuschka,

Während die US-Indizes nach dem gestrigen Leitzinsentscheid in den USA sich weiter gen Norden bewegten, kommt der DAX nicht so recht in die Gänge. Zwar startete der Index heute freundlich, blieb aber erneut am Widerstand bei 12.952 Punkten hängen. Intraday melden sich demnach die Verkäufer wieder zu Wort.



Als Unterstützung fungiert die Marke von 12.914 Punkten. Auch dient die überwundene Abwärtstrendlinie bei 12.900 Punkten als Support. Die wichtigste Marke stellt kurzfristig aber das Ausbruchsniveau um 12.814 Punkte dar. Erst wenn dieses unterboten wird, dürften deutliche Kursverluste anstehen. Ziele lassen sich in diesem Fall bei 12.656 und 12.600 Punkten nennen.

Auf der Oberseite bleibt das Zwischenhoch bei 12.952 Punkten ein kleiner Trigger. Wird dieser genommen, wäre noch einmal ein Test des Wochenhochs bei 12.986 Punkten möglich. Erst wenn auch dieses Hoch überboten wird, wäre der Aufwärtstrend bestätigt. Angesichts der bereits absolvierten Rally in den vergangenen Wochen besteht weiterhin Korrekturbedarf im Index.

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde(log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 18.10.2019 - 31.10.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.10.2014 - 31.10.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX966P 20,77 10.849 6,20 17.12.2019 DAX Index HZ32HR 13,75 11.550 9,38 17.12.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 31.10.2019; 10:02 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HZ2JC8 3,18 13.210 42,07 29.11.2019 DAX Index HZ32LB 9,04 13.800 14,31 17.12.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 31.10.2019; 10:04 Uhr

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

