An der Börse Athen war in diesem Jahr das meiste Geld zu verdienen. Griechische Aktien notieren aber immer noch über 80 Prozent unter ihrem Rekordhoch von 2007 - und bieten Anlegern weiterhin Chancen.

"Griechenland hat zwar die Kurve gekriegt, muss den Reformweg aber fortsetzen", sagte Mario Draghi zu seinem Abschied als Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB). Dass Griechenland dem Staatsbankrott und dem Ausscheiden aus der Eurozone überhaupt von der Schippe springen konnte, hatte das Land vor allem Draghi zu verdanken. Auf dem Höhepunkt der europäischen Staatsschuldenkrise 2012, der Athex Composite Index (ASE) der Börse Athen rauschte damals runter bis auf unter 500 Punkte, war es Draghis berühmte "Whatever it takes"-Rede, die für eine starke Erholungsrally sorgte. Als drei Jahre später Griechenlands Banken vor dem Kollaps standen, der ASE erneut unter 500 Punkte abstürzte, hielt die EZB das griechische Bankensystem über Notfallkredite (Emergency Liquidity Assistance Program, ELA) am Leben.

In der Rückschau war das ein guter Zeitpunkt zum Einstieg in den griechischen Aktienmarkt - trotz der scharfen Zwischenkorrektur 2018. In diesem Jahr legte die Börse Athen um 42 Prozent zu. Unter den Weltbörsen konnte es nur die Börse Moskau aufnehmen mit Athen. Gelingt jetzt der Ausbruch über den charttechnischen Widerstand bei 900 Punkte, wäre der Weg frei bis auf 1400 Punkte. Dort liegt der nächste Widerstand. Es lockt also ein Kurspotenzial von gut 50 Prozent. Der einfachsten Weg, auf die Fortsetzung der Rally Akropolis zu setzten, ist der Kauf eines Indexfonds auf den griechischen Aktienmarkt, etwa den Lyxor MSCI Greece (ISIN FR0010405431)

Während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...