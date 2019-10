Der Kasinobetreiber MGM Resorts International (ISIN: US5529531015, NYSE: MGM) kündigte am Mittwoch eine vierteljährliche Dividende von 0,13 US-Dollar je Aktie an. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 16. Dezember 2019 (Record day: 10. Dezember 2019). Auf das Jahr gerechnet werden 0,52 US-Dollar an die Investoren ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 28,63 US-Dollar (Stand: 30. Oktober 2019) 1,82 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...