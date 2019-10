Auf dem Weg nach oben ist die Aktie von Adidas zuletzt ein wenig ins Stolpern geraten. Ging es vom Jahrestiefststand - im Dezember 2018 standen die Papiere noch bei 178,45 Euro - hinauf auf fast 300 Euro im Sommer, ist im Herbst wieder Ernüchterung eingekehrt. Rund zwei Prozent beträgt der Abschlag allein im Oktober, zuletzt notierte Adidas bei etwa 278 Euro. Wie der Sportartikelhersteller jedoch auch in Zukunft erfolgreich seine Produkte an die Leute bringen will, das zeigt er nun in London. Hundert ... (Achim Graf)

