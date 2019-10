Heute ist Weltspartag - zumindest in Deutschland. Eigentlich ist das für sich genommen keine Meldung wert, denn für die meisten Deutschen verschwindet der Weltspartag zunehmend in der Bedeutungslosigkeit. Quelle: freepik.com Warum das so ist? Ursprünglich stand die Förderung des Spargedankens im Vordergrund des Weltspartages, den Banken 1925 ins Leben gerufen haben. Aber heute zahlen ebendiese auf traditionelle Sparformen keine Zinsen mehr. Braucht es also überhaupt einen Weltspartag? Macht Sparen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...