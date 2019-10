Vor dem geplanten Verkauf der mBank sitzt diese auf Franken-Darlehen von umgerechnet rund 3,4 Milliarden Euro. Dennoch gibt es Interessenten.

Die polnische Commerzbank-Tochter mBank sieht sich vor dem geplanten Verkauf mit mehr Klagen wegen Franken-Krediten konfrontiert. Der Trend in den letzten Gerichtsentscheidungen sei zuletzt weniger günstig für die Bank gewesen, sagte mBank-Chef Cezary Stypulkowski am Donnerstag. Anfang Oktober hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) im Streit um die Vergabe von Schweizer-Franken-Krediten an polnische Hausbauer den Kreditnehmern den Rücken gestärkt. Die mBank sitzt auf Franken-Darlehen von umgerechnet rund 3,4 Milliarden Euro.

Dennoch rechnet Stypulkowski mit einem großen Interesse für das polnische Geldhaus. Die Commerzbank ...

