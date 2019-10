Die Aussage eines Ex-Mitarbeiters legt nahe, dass die Deutsche Bank 2008 um die Risiken in der Postbank-Bilanz wusste - und bei dem kriselnden Bonner Institut trotzdem einstieg.

Zur umstrittenen Übernahme der Postbank durch die Deutsche Bank vor rund einem Jahrzehnt kommen neue Details ans Licht. Die Deutsche Bank hatte wenige Tage vor der Pleite der US-Investmentbank Lehman Brothers bekanntgegeben, dass sie bei der Postbank einsteigen will. Offenbar hatte die Deutsche Bank zuvor aber einen Kauf der Aktienmehrheit an der Postbank mit Blick auf die schwache Bilanz der Postbank abgelehnt. Das sagte am Mittwoch ein ehemaliger Mitarbeiter der Deutschen Bank als Zeuge in einer Verhandlung vor dem Oberlandesgericht Köln. Er war bis 2017 für die Bank tätig und verantwortete zur Zeit der Postbank-Übernahme die Transaktionen des Konzerns.

Die damalige Postbank-Mutter Deutsche Post hatte ihren Mehrheitsanteil an der Postbank 2008 zum Verkauf gestellt. Die Deutsche Bank habe einen Kauf geprüft, sich im Juli 2008 aber dagegen entschieden, so der ehemalige Mitarbeiter. Experten der Deutschen Bank hätten zuvor Einblick in interne Daten der Postbank gehabt. Sie hätten festgestellt, dass es damals im strukturierten Kreditportfolio der Postbank "erheblichen Wertberichtigungsbedarf" gegeben habe. Dies hätten sie auch an den Vorstand der Deutschen Bank kommuniziert. Die Finanzkrise war damals bereits im Gange. Außerdem habe die Eigenkapitalquote der Postbank deutlich unter der damaligen Zielquote der Deutschen Bank von rund zehn Prozent gelegen.

Hätte die Deutsche Bank damals eine Mehrheit an der Postbank kaufen wollen, hätte sie unter anderem deshalb dafür bis zu zehn Milliarden Euro Kapital gebraucht, so der Zeuge. Das habe sich die Bank nicht leisten können und sich deshalb ...

