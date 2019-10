Die "Financial Times" (FT) hatte vor Kurzem berichtet, dass Wirecard bei den Konzerntöchtern in Irland und Dubai Gewinn- und Umsatzzahlen künstlich aufgebläht habe. Damit hat das Londoner Wirtschaftsblatt erneut einen Frontalangriff auf den deutschen Zahlungsdienstleister gestartet, dessen Aktie infolge der Berichterstattungen immer wieder in die Bredouille geraten war. Braun ist sich 100-prozentig sicher, dass Vorwürfe haltlos sind In einem Interview der Sendung "n-tv-Frühstart" hat sich Wirecard-Chef ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...