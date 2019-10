Das Elektrohandwerk ist ein mobiles Gewerk mit häufig wechselnden Einsatzorten. Vor allem im Servcieeinsatz ist es wichtig, in Verbindung mit den Kollegen im Büro zu sein. Auftragsdaten, Dokumentation und Materialbedarf können durch mobile Dienste permanent zwischen Mitarbeitern im Innen- und Außendienst abgeglichen werden. Digitale Helfer vereinfachen viele Arbeitsprozesse. Besonders leicht in der Handhabung und zeitsparend wird es, wenn alle Vorgänge in einer App stattfinden.

Die Baustellendokumentations-App »Hero Doku« von Sonepar ermöglicht das Verwalten verschiedener Projekte von unterwegs (Bild 1). Zur Erstregistrierung wird in der App ein neuer Account erstellt. Damit alle Monteure Zugriff auf die Projekte haben, lassen sich beliebig weitere Mitarbeiter kostenfrei zum Account hinzufügen, da es weder ein User- noch Upload-Limit gibt. Im Projektfeed, einer Übersicht über jedes einzelne Projekt, können neue Arbeiten angelegt und jederzeit Informationen hinterlegt werden: zum Beispiel Notizen, Fotos, Dokumente und Wetterdaten. Alle Informationen werden chronologisch nach Zeitstempel geordnet. Die projektübergreifenden Handlungen aller Mitarbeiter führt der Unternehmensfeed auf.

»Das Zusammenspiel des Projekt- und Unternehmensfeeds sorgt für eine stärkere Transparenz über die Aktivitäten auf den Baustellen«, weiß Tim Triefenbach, der im Business Development Digital der Sonepar Deutschland GmbH tätig ist. »Hero Doku« ist nicht als App verfügbar, sondern auch als Web-Oberfläche, sodass alle Informationen zur Baustellendokumentation auch über einen Desktop-Computer aufgerufen werden können.

Im Anschluss eines Projektes kann der gesamte Projektfeed als PDF heruntergeladen werden. Ein vereinheitlichtes Inhaltsverzeichnis erleichtert eine strukturierte Ablage und Archivierung. »‚Hero Doku' wird vollständig in einer Cloud betrieben, deren Server in Deutschland stehen und den deutschen Datenschutzbedingungen entsprechen. Somit sind alle Informationen geschützt«, sagt Triefenbach. Mit Hilfe der App dokumentieren Handwerksbetriebe den Projektverlauf schneller und sicherer.

»Hero Doku« kann nicht nur alleinstehend genutzt werden, sondern kann ebenfalls eine bestehende Betriebs- oder Handwerkersoftware ergänzen, die über keine optimierte Dokumentations-funktion verfügt. Wer darüber hinaus weitere Funktionen benötigt, zum Beispiel Zeiterfassung, Dokumentenmanagement, Plantafel, Buchhaltung und Mitarbeiterverwaltung, kann »Hero Doku« mit der Handwerkersoftware »Sonepar Hero« ergänzen. Weitere Funktionen lassen sich dann freischalten. So werden alle Büroarbeiten in einer Softwarelösung zusammengefasst.

