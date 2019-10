Tagesausblick für 01.11.: DAX stagniert. Autobauer im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Die Aktienmärkte in Europa traten heute mehrheitlich auf der Stelle. Die gestrige dritte Zinssenkung seitens der US-Notenbank ist erwartet worden. Nachdem die Fed zudem signalisierte, dass in naher Zukunft keine weiteren Senkungen zu erwarten seien, hielten sich Anleger mit neuen Engagements zurück. So pendelte der DAX um die Marke von 12.900 Punkten und der EuroStoxx 50 bei rund 3.610 Punkten. Die US-Märkte eröffneten derweil leichter.

Am Anleihemarkt blieb es ruhig. Am Rohstoffmarkt gab es ein zweigeteiltes Bild. Gold konnte etwas zulegen und setzte sich oberhalb von 1.500 US-Dollar pro Feinunze fest. Öl gab hingegen nach. Der Rückgang des chinesischen Wirtschaftswachstums drückte auf den Preis.

Unternehmen im Fokus

Heute sorgten die beiden Autobauer Peugeot und Fiat für einen Paukenschlag. Im Sommer scheiterte eine Liaison zwischen Renault und Fiat Chrysler. Nun bahnt sich eine Fusion zwischen Peugeot und FiatChrysler an. Die Fiat-Aktie gab daraufhin kräftig Gas. Bayer profitierte von positiven Analystenkommentaren nach den Quartalszahlen. Beiersdorf bestätigte heute das gestrige Reversal. Bahnt sich nun eine Trendwende an? Delivery Hero erhöhte heute erneut die Prognose. Die Anleger hatten jedoch mehr erwartet. Die Aktie brach daraufhin kräftig ein. Hochtief konnte im abgelaufenen Quartal den Gewinn steigern und erreichte einen Rekordauftragsbestand. Angesichts der zuletzt guten Kursentwicklung stieß die Nachricht noch nicht auf viele kaufwillige Investoren. Ein Sprung über das Julihoch von EUR 112 könnte das ändern. Rational sprang nach starken Zahlen auf ein neues Allzeithoch. Zalando gab nach einem schwachen Ausblick auf Q4 deutlich ab. Die Autozulieferer Leoni und Schäffler gaben heute den zweiten Tag in Folge kräftig nach. Bei Leoni droht der Sturz unter eine wichtige Unterstützungsmarke.

Apple und Facebook notierten im frühen Handel dank guter Quartalszahlen fester. Apple testete dabei das Allzeithoch.

Morgen legen unter anderem Berkshire, Chevron und ExxonMobil Geschäftszahlen für das zurückliegende Quartal vor.

Wichtige Termine

China - Caixin, PMI Produktion

USA - ISM Frühindikator

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 12.970/13.090/13.200 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.670/12.780/12.825/12.900 Punkte

Der DAX pendelte weiter zwischen 12.825 und 12.970 Punkten. Auf der Oberseite hat der Index Luft bis 13.200 und auf der Unterseite bis 12.600 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 05.09.2019 - 31.10.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 1.11.2014 - 31.10.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HX6P2H 4,11 8.800 13.400 19.03.2020 DAX HZ1Q2D 3,49 11.400 13.500 19.03.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 31.10.2019; 17:52 Uhr

