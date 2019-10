Der Sand Grove Opportunities Master Fund Ltd mit Sitz auf den Kaimaninseln hält einen Anteil in Höhe von 5,29 Prozent an Osram Licht, wie Osram, für die bekanntlicht die heimische ams bietet, mitteilt. Der Sand Grove Opportunities Master Fund hält auch mehr als 5 Prozent an Atrium Real Estate. Auch hier gab es bekanntlich ein Angebot, das letztendlich aber nicht abgesegnet wurde.

