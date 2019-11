SoftwareOne will in Japan ein AWS und Azure-Kompetenzzentrum schaffen. Dabei sollen Dienstleistungen aus dem Umfeld grosser Anbieter wie AWS, Google und Microsoft (Azure) angeboten werden.In einem ersten Schritt hat der Sofwarevertreiber gemäss Angaben vom Freitag das Geschäft von Massive R&D, einem in Tokio ansässigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...