Selbst wenn die Landesregierung mehr Geld ausgeben will, wird es schwer, die Unterschiede zwischen Stadt und Land in Thüringen sowie die Unterschiede zu den alten Bundesländern zu verringern. Droht ein Teufelskreis?

Nach der Wahl in Thüringen hat die deutsche Wirtschaft in mehrfacher Hinsicht ihre Sorge um den Standort Deutschland ausgedrückt. Zum einen bedeute eine lange Verhandlung über die Regierung auch Unsicherheit für die Wirtschaft, und zum zweiten sei das Wahlergebnis, insbesondere die hohe Zustimmung zu den Parteien an den Rändern, gerade für Investoren und in der Zukunft dringend benötigte Fachkräfte aus dem Ausland (beziehungsweise aus anderen Bundesländern) abschreckend. In diese Richtung äußerte sich auch der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Thomas Bareiß.

In der Tat haben über 50 Prozent der Thüringer Parteien am Rand des politischen Spektrums gewählt: Die Linke erzielte etwa 31 Prozent und die sogenannte Alternative für Deutschland (AfD) über 23 Prozent. Und ohne Zweifel finden sich in beiden Parteien Strömungen, die man getrost als anti-demokratisch und totalitär bezeichnen kann. In der AfD scheint diese Strömung inzwischen die Führung zu übernehmen. Richtig ist aber auch, dass die Linke in Thüringen unter Ministerpräsident Bodo Ramelow in den letzten fünf Jahren weder mit Worten noch mit politischen Handlungen zur Abwicklung von Demokratie und Marktwirtschaft beigetragen hat - wenigstens nicht mehr als die Bundesregierung unter Führung der Christdemokraten. Er scheint - anders als seine Parteifreunde in Berlin - die Funktion und Bedeutung von Märkten zu verstehen.

Trotzdem besteht Anlass zur Sorge. Denn Ramelow scheint nicht typisch für die Linke zu sein; ob er wirklich typisch für die Linke in Thüringen ist, kann zumindest hinterfragt werden. Die Linke in Thüringen stellt im Übrigen nur einen von 16 Landesverbänden, und möglicherweise einen sehr moderaten. Außerdem wiederholt sich ein Muster aus den vorangegangenen Wahlen: Der Amtsinhaber kann seinen Startvorteil nutzen. Somit sollte das Ergebnis der Thüringer Wahl nicht zum vorschnellen Urteil verleiten, die Linkspartei sei die neue Mitte. Immerhin hat sie jahrelang mit Inbrunst an der Geschichte der abgehängten und ungerecht behandelten Ostdeutschen gestrickt. Das kann die AfD jetzt eben besser. Hinzu kommt, dass Beobachter beziehungsweise Investoren von außen die Linke in Thüringen eventuell so einschätzen wie die Linke anderswo auch - und sich trotz eines beliebten Ministerpräsidenten abwenden.

