Der weltweit aktive Streamingdienst Netflix emittiert eine US-Dollar-Unternehmensanleihe (WKN: A2R9SV) mit einem Emissionsvolumen von einer Milliarde US-Dollar. Die Anleihe wird am 15.06.2030 fällig und ist mit einem Kupon von 4,875 % ausgestattet. Die erste anteilige Zinszahlung findet am 15.12.2019 statt. Die Zinszahlungen finden im halbjährlichen Turnus statt. Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspricht 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von 1.000 US-Dollar. Die Ratingagentur ...

