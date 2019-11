Der Preis für Palladium erreicht ein Rekordhoch nach dem nächsten. Dahinter steckten auch spekulative Finanzinvestoren. Der grundsätzliche Preisanstieg hat jedoch gute Gründe - und seinen Ursprung in der Dieselkrise.

Der Palladiumpreis scheint keine Grenzen zu kennen. Vor noch einem Jahr lag er bei rund 1100 Dollar je Feinunze, momentan notiert er bei 1800 Dollar bzw. bei mehr als 1600 Euro je Feinunze. Schon zweimal zuvor hat sich der Preis innerhalb dieses Jahres der 1600 Dollarschwelle genähert und sie zuletzt im September wieder überschritten. Daniel Rauch, Rohstoffexperte der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft, sagt dazu: "Ich war ursprünglich der Meinung, dass die Grenze bereits bei 1000 Dollar erreicht sein würde. Es wird spannend, wann Palladium an einer Schwelle nachhaltig abprallt."

Der schwindelerregende Preisanstieg hat mehrere Gründe. Einer davon ist, dass Palladium vor allem in der Autoindustrie eingesetzt wird. Dort nutzen die Autobauer das Metall in Katalysatoren von Benzinern, um Abgase zu reinigen. Seit dem Dieselskandal profitiert Palladium davon, dass vermehrt Benziner nachgefragt werden. Das Schwestermetall Platin, das ähnliche chemische Eigenschaften besitzt und in Dieselkatalysatoren verbaut wird, hat seither deutlich an Wert verloren: Vor dem Beginn des Abgasskandals im September 2015 notierte Platin noch rund 350 Dollar über Palladium. Doch seither hat sich das Verhältnis ins Gegenteil verkehrt: Eine Feinunze Palladium ist fast 900 Dollar teurer als das Schwestermetall.

Hinter dem jüngsten Preisanstieg bei Palladium steckten laut Daniel Briesemann, Rohstoffanalyst bei der Commerzbank, zwischenzeitlich auch "spekulative Finanzinvestoren". Diese hätten laut den Zahlen der US-Aufsichtsbehörde für die Rohstoffterminmärkte, CFTC, ihre Wetten auf steigende Palladiumpreise vorübergehend auf den höchsten Stand seit Februar 2018 ausgeweitet. Mittlerweile stagnieren jedoch diese sogenannten Netto-Long-Positionen, was laut Briesemann darauf hindeutet, dass der ...

