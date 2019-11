S&P 500 und Nasdaq notieren am Freitag auf neuen Höchstständen. Am amerikanischen Arbeitsmarkt wurden im Oktober 128.000 neue Stellen geschaffen.

Unerwartet robuste Daten vom US-Arbeitsmarkt haben die Börsen in New York am Freitag auf neue Rekordhöhen gehievt.

Der S&P 500 legte zur Eröffnung 0,5 Prozent auf 3055 Zähler zu. Die Technologiebörse Nasdaq gewann 0,7 Prozent auf 8348 Punkte. Beide Indizes verzeichneten damit einen neuen Höchststand. Der Dow-Jones-Index legte 0,6 Prozent auf 27.206 Punkte zu.

Auch an den europäischen Märkten ging es bergauf.

Der US-Arbeitsmarkt verlor im Oktober mit 128.000 neu geschaffenen Jobs nicht so stark an Dynamik wie erwartet. Volkswirte hatten lediglich 89.000 vorhergesagt.

Zugleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...