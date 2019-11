Auch wenn am letzten Handelstag der Woche ein kleiner Tagesverlust von 0,7 Prozent auf 6,80 Euro zu Buche steht: auf Wochensicht klettern die Aktien des Schalttechnikspezialisten und Automobilzulieferers InTiCa Systems um mehr als 20 Prozent und sind damit einer der stärksten Werte am deutschen Aktienmarkt. Begeistert haben die Anleger vor allem die am vergangenen Dienstag präsentierten Zahlen für die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres, die auch dafür sorgten, dass InTiCa d..

